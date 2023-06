Antonino Spinalbese | il gesto che ha fatto infuriare tutti | coinvolta anche la figlia

(Di sabato 17 giugno 2023) Ildiè stato poco apprezzato dai fan. Il web insorge contro l’ex compagno di Belen Rodriguez. Fan infuriati, pioggia di critiche. Ha scatenato un vespaio il video pubblicato su Instagram da. In mezzo ci è finitala figlioletta., piovono critiche contro di lui su Instagram (Foto Instagram @antonspin ) – grantennistoscana.itQual è la “colpa” dell’ex di Belen Rodriguez e della casa del Grande Fratello Vip? Niente altro che aver condiviso il filmato in cui regalava alla figlioletta Luna Marì (anni due) un piccolo e tenero bulldog francese. Un cagnolino di razza dalle grandi orecchie, di colore grigio scuro. Una scena tenerissima condivisa coi follower di Instagram attraverso foto e ...

La replica: ti ho sempre dato 2 di picche, il regalo alla figlia Luna Marì fa infuriare i fan: 'Un cane non è un peluche' Oriana Marzoli e il regolamento per Daniele Dal Moro '...Tipo come cone Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro ". Antonella Fiordelisi ha ...e Belen Rodriguez: arriva uno stop alle tensioni. Cosa sta succedendo tra i due ex ...

Antonino Spinalbese, critiche per il regalo alla figlia: cos’è successo Notizie.it

La denuncia di Antonella Fiordelisi nei confronti dell'ex fidanzato Gianluca Benincasa. Ecco cosa è successo tra i due negli ultimi mesi.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...