Antonella Clerici sotto choc | la devastante notizia l’ha travolta

Leggi su tvzap

(Di sabato 17 giugno 2023) Personaggi tv.commenta l’incidente di Roma dove è morto il bimbo di 5 anni.è una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver esordito negli anni ottanta in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo dagli anni novanta diversi programmi sportivi e di cucina. In queste ultime ore, laè rimastadalladell’incidente avvenuto a Roma mercoledì scorso e durante il quale ha perso la vita un bimbo di cinque anni. La conduttrice ha deciso di dire la sua su questa storia attraverso il suo profilo Twitter.Leggi anche:, come vive Eddy Martens dopo la fine della loro storia Leggi anche: Gaffe dalla regia di “È sempre mezzogiorno”, ...