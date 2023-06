Anticipazioni La Ragazza E L’Ufficiale | Puntata Finale | Kurt Seyit Sposa Murvet!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 17 giugno 2023)Laincontra Murvet e decide dirsi con lei. Shura assiste impotente alle nozze dell’uomo che ama… Laha cominciato ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nel corso delle puntate turche,e Shura dovranno affrontare ancora molta sofferenza, sia per via della guerra sia per via delle loro questioni personali. Durante il granarriverà al punto dire un’altra, certo che ormai non possa esserci il lieto fine per lui e per Shura. Nelle puntate de Lae ...