Annalisa | “dove va”? Se ne va dritta in chiesa | ecco chi è Francesco Muglia | suo futuro marito

(Di sabato 17 giugno 2023) L’annuncio della cantante, che molto presto convolerà a nozze, ha sicuramente sorpreso il pubblico. Scopriamo chi è, il suo. Le voci sul matrimonio della celebre cantante hanno iniziato a spargersi nelle scorse settimane e, finalmente, la conferma è arrivata da parte della diretta interessata. Molto presoconvolerà a nozze con il suo compagno,. L’artista, da sempre riservatissima sulla sua vita privata, non si è tuttavia lasciata andare ad ulteriori rivelazioni sulla sua relazione. Cosa sappiamo del suo, pronta per il grande giorno: chi è il suo? (Instagram @nali) – ...

... Professore Associato di Malattie Infettive, Università di Foggia; la Prof.ssaSaracino , ... record assoluto nella storia di ICAR, mentre per il concorso RaccontART ,i giovani raccontano ...... un villaggio esperienziale aperto a tutti vicino al main stage,il pubblico potrà immergersi ... come Wax e Levante , Clara e Fred De Palma , Achille Lauro , Mr Rain e. Sarà inoltre ...Da Giorgia a Paolo Conte , da Venditti a De Gregori , da Loreena McKennitt adfino a ... Reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo,sono tornati sul palco con "Lasciami", la band ...

Annalisa, "dove va" Se ne va dritta in chiesa: ecco chi è Francesco ... Grantennis Toscana

Soprattutto dopo le sue ultime clip, dove Annalisa è sempre più sexy. Una versione della stupenda classe ’85 che non conoscevamo quasi per nulla, ma che sta sorprendentemente piacendo molto. Annalisa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...