Angelo Lustro nuovo segretario generale Filt-Cgil Napoli e Campania

L' Assessore all'Urbanistica Marco Scajola ha ricevuto il neo Sindaco di AurigoArrigo , al fine di esaminare le necessità del paese dell'entroterra imperiese, in termini di ...maggioreal ......L'incontro L'Assessore all'Urbanistica Marco Scajola ha ricevuto il neo Sindaco di Aurigo... Sono stati messi sul tavolo diversi progetti che mirano a portare maggioreal Comune di Aurigo ...L'Assessore all'Urbanistica Marco Scajola ha ricevuto il neo Sindaco di AurigoArrigo, al fine di esaminare le necessità del paese dell'entroterra imperiese, in termini di ...maggioreal ...

Angelo Lustro nuovo segretario generale Filt-Cgil Napoli e ... Il Denaro

È Angelo Lustro il nuovo segretario generale della sigla sindacale dei trasporti Filt-Cgil Napoli e Campania; Lustro subentra ad Amedeo D’Alessio, divenuto nel frattempo neo segretario nazionale Filt- ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...