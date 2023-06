Andrea Delogu stende i fan con un body trasparente e striminzito | la vista è spettacolare

(Di sabato 17 giugno 2023)si mostra con unneroe davvero molto piccolo che copre ben poco le sue forme: i fan sono letteralmente pazzi di leinon necessita di grosse presentazioni: è una conduttrice televisiva, radiofonica e un'attrice italiana. In particolare abbiamo avuto più volte occasione di apprezzarla. Per ricordare le sue più recenti apparizioni in televisione, basti citare il Tim Summer Hits dello scorso anno e il PrimaFestival di Sanremo direttamente condotto davanti al teatro Ariston. A breve comincerà poi una nuova edizione del Tim Summer Hits che, se lo scorso anno la showgirl ha condotto insieme a Stefano De Martino, suscitando un gossip sul fatto che il presentatore potesse aver tradito la sua bella argentina Belen Rodriguez con lei, quest'anno sarà ...

A condurre sarà, che per l'occasione sarà affiancata da Nek , uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Ciliegina sulla torta dell'evento saranno Gli Autogol , che ...Nek avrà una compagna affidabilissima come, confermata dopo i successi dell'anno scorso e testimonial sul palco del rilancio della sua Romagna dopo le alluvioni. Nel corso delle tre ...... rimasta a lungo in abbandono, per farla tornare ad essere uno spazio di socialità ', spiega... diretto da Franco Carta con la direzione artistica e la curatela di Marcoe realizzato ...

"Tim Summer Hits": Nek e Andrea Delogu alla conduzione su Rai2 ... FM-world

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Tim Summer Hits 2023, la prima puntata sarà registrata a Roma sabato 16 giugno. Ecco tutte le anticipazioni e informazioni sui biglietti ...