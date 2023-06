Ancora disperso il 18enne che si è tuffato nel fiume Secchia a Modena | l’amico lo riprendeva per un video sui social | «Doveva essere un gioco»

(Di sabato 17 giugno 2023) Stava facendo unper iYahya Hkimi, ila Marzaglia nel Modenese da venerdì dopo un tuffo nel, in un tratto in cui la corrente è molto forte. Nelle ultime ore il corso delè stato deviato nel punto in cui si èil ragazzo, ma le ricerche non hannoavuto alcun esito. Un amico minorenne di Hkimi ha raccontato ai soccorritori di aver ripreso la scena perché ilvoleva realizzare unda pubblicare sui: «Stavamo facendo undovefingere diportato via dalla corrente. Si èper tre volte, l’ultima non è più risalito». ...

Si tuffa nel fiume Secchia per fare un video e scompare,un 19enne Cosparge la ex di ...ignoti i motivi del gesto. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Avellino che ha affidato ...Fiume Specchia, Yahya non si trova malgrado sia stato deviato il corso del fiume. Yahya Hkimi, 19 annida compiere, ènel fiume da mercoledì scorso. Il ragazzo originario di Modena con padre tunisino e madre marocchina, si era tuffato davanti agli amici e non è più risalito.

