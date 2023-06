Amore e morte a Venezia | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 17 giugno 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, sabato 17 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadiretto da Johannes Grieser con Julia Stemberger, Alwara Höfels e Christopher Schärf. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lukas, un bravissimo restauratore, viene trovato morto a. La moglie Anna arriva da Vienna per riportare a casa il corpo del marito. Insieme a lei, cè anche Paul, il loro figlio, un bambino problematico. Avengono accolti e ospitati da Rafael, un collega di Anna sin dai tempi delle scuole d’arte, che hanno frequentato insieme. La donna si rende immediatamente conto che qualcosa non quadra nella ...

