Amichevoli nazionali | il Brasile si impone 4-1 contro la Guinea

...tra. Questa partita si disputerà presso lo stadio Nou Municipal de Cornella in Spagna e vede la numero 3 della classifica Mondiale FIFA affrontare il primo di un ciclo dicon ...Tempo diper i verdeoro che in Spagna affronterannoafricane dove l'unico obiettivo resta la campagna contro il razzismo a sostegno di Vinicius . Il Brasile affronterà per la ......00 Tanger - Difaa El Jadidi 21:00 Wydad - Safi 21:00 MONDOINTERNAZIONALI - FEMMINILE Andorra D - Arabia Saudita D 0 - 0 (*) MONDOCile - Repubblica Dominicana 5 - 0 (...

Amichevoli Nazionali, le partite in programma oggi TUTTO mercato WEB

Già fissato il calendario estivo per i nerazzurri: in programma le due classiche amichevoli con Clusone e rappresentativa della Val Seriana, dopo tocca al Locarno e al Bournemouth ...Nel frattempo però ci sono diversi giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo, tra partite ufficiali e amichevoli. Il sito ufficiale del Milanha fatto il punto sui ...