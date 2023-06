Amalfi | riaperto il primo dei quattro piani del garage Luna Rossa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa ieri pomeriggio, l’Autorità giudiziaria ha autorizzato il dissequestro e la restituzione delpiano del parcheggio per effetto della conformità ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza attestata dai Vigili del Fuoco in data 14 giugno 2023. L’istanza all’Autorità giudiziaria è stata prodotta dal prof. avv. Giuseppe Della Monica, legale della societàMobilità retta dal dott. Antonio Vuolo. Gli importanti lavori in corso di adeguamento degli impianti meccanici – seguiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di, guidato dall’ing. Pietro Fico – consentiranno, nelle prossime settimane, la progressiva riapertura dell’intera struttura così come previsto dal progetto esecutivo approvato dal Comune e valutato favorevolmente, per quanto di competenza, dal Comando Provinciale dei Vigili del ...