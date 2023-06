Altro che ritorno in Italia | Koulibaly gela l’Inter | spunta la prossima squadra

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 giugno 2023)ha provato a prendere Kalidou, ma l’ex difensore del Napoli ha altre idee:il nome di un’altra. In questi giorni ha fatto parlare tanto un possibile affare che vedrebbe coinvolto l’ex difensore e leader del Napoli, Kalidou. Il difensore, trasferitosi al Chelsea in estate per 40 milioni di euro, non ha disputato una buona stagione e ora potrebbe già lasciare Londra. Niente Inter, perofferta dall’Al-Hilal in Arabia Saudita, che dovrà sostituire Skriniar, ha provato a imbastire una trattativa molto simile a quella concretizzata la scorsa estate per Lukaku: ovvero un prestito gratuito con ingaggio parzialmente pagato dai Blues. La proposta non è andata molto avanti, sia perché il Chelsea al momento non ha ...