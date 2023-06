Altra tegola sulle apparizioni di Trevignano | il TAR interviene con una decisione drastica un

(Di sabato 17 giugno 2023) Anche il TAR lazialesul caso diin merito all’installazione dell’altare e della teca che ospita la statua della Madonna. La diocesi nel frattempo continua a fare le sue verifiche mettendo in guardia i fedeli, invitati a non partecipare alle presunteper Gisella Cardia – all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla – L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da bandiera all', sono stati ... Le possibili conseguenze Questagiudiziaria arriva perché Ita avrebbe dovuto dare lavoro ai ...... la Bce ha voluto dare un'prova della sua determinazione a centrare il target del 2%, ... come sta accadendo ora Privati con mutuo La primache pesa sui cittadini privati con l'aumento del ...Riassumendo I rincari dei voli sono un problema serio ma fino al 23 giugno c'è un'per il settore aereo Il 12 giugno, in Germania, è iniziata una grande esercitazione militare che andrà ...

Immobiliare News Borsa: altra tegola sull'ex AIM. Bdo non certifica il ... Monitorimmobiliare.it

Anche il TAR laziale interviene sul caso di Trevignano in merito all'installazione dell'altare e della teca che ospita la statua della Madonna.Con tassi di interesse Bce al 4,0%, quale impatto sul debito italiano I riflettori si accendono sull'indebitamento della nostra nazione, tornato a livelli record. Rischi di oneri sempre più costosi.