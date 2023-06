Alessandro Romele | il giovane loverese che sogna il professionismo e vince al Giro d’Italia Next Gen

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 giugno 2023) “Questa vittoria può diventare un bel trampolino di lancio per il futuro, il mio sogno è di diventare professionista”. Bastano queste poche parole per comprendere la gioia diciclistica originario di Lovere, ma soprattutto il primo italiano a conquistare una tappa nell’edizione 2023 delGen. Il 19enne orobico venerdì (16 giugno) ha infatti conquistato la sesta frazione, 166 chilometri con il trionfale arrivo a Pergine Valsugana dove il portacolori del Team Colpack Ballan CSB ha preceduto il veneto Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior) e il compagno di squadra Sergio Meris, originario di Gorle. Il successo ottenuto in terra trevigiana è il frutto di una fuga controllata nel migliore dei modi, marchio di fabbrica di...