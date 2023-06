Alena Seredova sposa vintage | il romantico abito e il giro in 500

(Di sabato 17 giugno 2023) Sabato 18 giugnoe Alessandro Nasi sono convolati a nozze nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. Il sigillo di un amore che dura da 8 anni e che ha fatto tornare il sorriso alla showgirl, dopo un passato sentimentale burrascoso. Per, oggi, inizia una nuova vita, cominciata con una cerimonia da sogno, tenerissima e decisamente stilosa. Farà tendenza lo stile retrò scelto dalla, con la consulenza della nota wedding planner Alessandra Grillo, ricco di dettagli che sembravano arrivati dal passato e che, a giudicare dalle prime immagini, sono tutti ad alto livello di instagrammabilità., nozze dallo stile retròavrebbe voluto una cerimonia ristretta, un sobrio festeggiamento in compagnia dei soli ...

Sabato 18 giugnoe Alessandro Nasi sono convolati a nozze nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. Il sigillo di un amore che dura da 8 anni e che ha fatto tornare il sorriso alla showgirl, dopo un passato sentimentale burrascoso.

