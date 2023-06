Alena Seredova ha sposato il suo Alessandro Nasi in Sicilia! Foto

(Di sabato 17 giugno 2023) Si sono sposati nell’incantevole cornice di Noto, in Sicilia,. Tanti gli ospiti vip presenti, in particolare del mondo Juventus. Da John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo a Giorgio Chiellini e la moglie Carolina Bonistalli. La coppia si è unita questa mattina con rito civile, celebrato dal sindaco Corrado Figura. Più tardi festeggeranno con i propri invitati in una meravigliosa location completamente ristrutturata nelle campagne della cittadina siciliana. Ecco la gallery (in aggiornamento!) L'articolo proviene da Isa e Chia.

