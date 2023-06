Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilha sceltocome: prima panchina tra i professionisti per l’exdella Primavera della Fiorentina Ilha sceltocome. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo settimane di colloqui tra il tecnico ex della Primavera della Fiorentina e il ds Kolarov, l’accordo è raggiunto. A 39 anni si tratta della prima panchina tra i professionisti per l’ex di Roma, Liverpool, Juve, Milan e Fiorentina. Per lui un contratto biennale.

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - In attesa di far decollare il proprio mercato la Fiorentina saluta Alberto Aquilani e Riccardo Saponara. Il primo, dopo allenato per cinque anni nelle giovanili viola conquistando cinque trofei - tre Coppe Italia e due Supercoppe - con la Primavera viola, sarà il nuovo allenatore del Pisa.