Al concerto di Vasco | il décolleté esplode | Anna Tatangelo da bollino rosso | Guarda

(Di sabato 17 giugno 2023) Nuovo taglio di sopracciglia, top nero,esplosivo. Escatenato diRossi. Se sono rose fioriranno per, che sta iniziando questa estate con il piede sull'acceleratore dei social. Foto e video pubblicati sulla sua pagina Instagram nelle ultime ore testimoniano come Lady Tata, popstar ciociara ed ex moglie di Gigi D'Alessio stia vivendo un periodo particolarmente sereno, felice ed esuberante. Nessuna crisi con Mattia Narducci, da qualche tempo suo compagno, anzi. L'interprete di Ragazza di periferia e Guapo si è fotografata insieme al giovane modello in un ristorante al mare, forse proprio per smentire le malelingue che negli ultimi tempi affollavano i corridoi del gossip. La loro storia, iniziata a gennaio, sembra andare avanti a gonfie vele. Di ...

...un grande artista comeRossi è stata, lo scorso anno, per l'amministrazione un'occasione da cogliere subito. Prima di tutto, per la positiva ricaduta economica che le due date del...Perché ogni anno ci sarà undi'. Si è dato scadenze Ci si vede a 80 anni ancora sul palco 'Per fortuna un artista non porta una data di scadenza. È il pubblico che decide. Oppure il ...Il canone per la concessione dello stadio del doppio didiRossi, che Live Nation srl (la società organizzatrice dell'evento) verserà al Palermo calcio, saranno destinati a interventi di manutenzione sull'impianto. Lo hanno concordato il ...

Il conto alla rovescia per il doppio spettacolo del 22 e 23 giugno è già iniziato e il Comune sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi: come quello dei parcheggi. Le aeree di sosta individuate ...In scaletta "Ogni volta", "C'è chi dice no", "Alba chiara". 120mila spettatori tra sabato e domenica nella capitale, poi andrà a Palermo e a Salerno ...