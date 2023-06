Aiuto | ho Tutto da godere | Travaglio ridicolizzato in pubblico a Padova | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Con la morte di Silvio Berlusconi, in tanti si chiedono che ne sarà di Marco. Il giornalista ha perso il suo nemico preferito. E c'è già chi la butta sull'ironia. Aè spuntato un murales che vede il direttore del Fatto Quotidiano reggere un cartello dalla scritta ", ho perso il lavoro". Lo sfottò, firmato da Evyrein, è apparso nella mattinata di giovedì 15 giugno in via Santa Sofia. Esattamente il giorno dopo i funerali del leader di Forza Italia. Per Evyrein non è il primo murales. L'artista è infatti balzato agli onori delle cronache lo scorso gennaio quando ha realizzato un disegno, quella volta in via Marsala, raffigurante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre stringe la mano al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. In alto, la scritta "In Bonafede", giocando sul cognome utilizzato ...