Ai bimbi del Santobono un fumetto sul Napoli campione

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe giocate spettacolari di Kvara, gli assist di Lobotka e i gol ‘mascherati’ di Osimhen diventano un. Una graphic novel che tutti i bambini delPausilipon da oggi potranno leggere provando le emozioni che a causa di malattie, in alcuni casi anche gravi, non hanno potuto vivere festeggiando in strada e allo stadio. A dare loro questa possibilità è la scrittrice Anna Calì che ha donato ai reparti dei due nosocomi pediatrici partenopei alcune copie del libro ‘Passione Azzurra’. “Nei giorni di festa tricolore, ho pensato tante volte ai bambini ricoverati che assomigliano tanto alla protagonista del mio libro – spiega l’autrice – ecco perché ho decisio di donare alcune copie alla Fondazione, diretta e presieduta da Flavia Matrisciano e Anna Ziccardi, con l’augurio che questa graphic novel possa alleviare le ore ...