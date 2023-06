La7.it - "Questo è un riso fortunato perché'anno nonostante le previsioni di siccità l'acqua di maggio ha risolto completamente il problema". Nino Chiò quasi accarezza una delle piantine di ...'anno, la rassegna verterà in particolare sui protagonisti e le protagoniste dei racconti che ... 'madre terra' sorella di Zeus, nella mitologia greca è la dea del grano e dell', ...'anno arriveremo a tagliare il traguardo dei 60mila piatti stellati serviti in dieci anni di ... Fra i protagonisti che hanno tagliato il nastro, oltre all'assessore regionale all'...

Agricoltura, quest'anno la siccità fa meno paura TGLA7

"Questo è un riso fortunato perché quest'anno nonostante le previsioni di siccità l'acqua di maggio ha risolto completamente il problema". Nino Chiò quasi accarezza una delle piantine di riso che stan ...Al via la Fiera del Santerno, con raccolta fondi per gli alluvionati "Siamo il cuore agroalimentare del Paese: dobbiamo continuare a produrre cibo buono e di qualità per le tavole degli italiani".