Aggredì un anziano a colpi di bombola in Valle Caudina | emessa la sentenza

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GUP, del Tribunale di Avellino, dott.ssa Francesca Spella, ha assolto Salvatore Tortora, di 29 anni, di S. Martino, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare il Tortora era imputato di lesioni gravissime ai danni di un uomo che avevato al capo, nel maggio del 2021, con unadi gas del peso di 15 kg, provocandogli un trauma cranico-facciale grave, con fratture multiple, venendo sottoposto per le lesioni subite ad un delicato intervento chirurgico al capo stesso. Il GUP, che ha proceduto con rito abbreviato, all’esito della discussione, accogliendo la tesi degli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha assolto il Tortora. San Martino, 88enne aggredito senza motivo L'articolo ...

