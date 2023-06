(Di sabato 17 giugno 2023) A poche ore dal debutto di Collision, CMha parlato ai microfoni di ESPN toccando vari argomenti. Tra questi anche il rapporto con “Hangman”. Tra i due ci sono stati dei problemi. Il ragazzo di Chicago non aveva gradito alcunepronunciate dal Cowboy durante un promo e per tutta risposta lo aveva attaccato verbalmente andando fuori script. Ieriha aggiunto ulteriori elementi.interviene Durante l’intervista con ESPN, CMha affermato che durante il match controdi Double Or Nothing dello scorso anno ha dovuto pensare a proteggersi piuttosto che essere concentrare nel mettere in piedi il miglior match possibile.ha spiegato che ...

AEW: Nick Jackson "difende" Adam Page dopo le parole di CM Punk

