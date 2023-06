Addio Juve | il primo a partire è un Big assoluto | 60 milioni

E l'potrebbe concretizzarsi anche per la rottura tra il giocatore, l'entourage e la società. ... 2023 #Pogba ,almeno a parole mostra riconoscenza verso la #e,diciamo, ha usato parole dolci. #...Vlahovic è spinto verso l'alladopo un anno da dimenticare con Allegri. Il direttore sportivo Giovanni Manna nei giorni scorsi era a Londra per trovare una quadra con il Chelsea e ...Vlahovic, ecco dove giocherà il centravanti serbo. Tra tante voci affidiamoci ai numeri che non sbaglia no mai. Dusan Vlahovic e quell'enorme mistero bianconero . Attorno al numero nove serbo ruotano ...

Addio Allegri, telefonata Conte-Juventus: “Pronto a tornare” JuveLive

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Dusan Vlahovic, che con ogni probabilità in estate saluterà la Juventus. In tal senso proprio in queste ore è arrivata la svolta… Leggi ...Il punto sul mercato della Juventus: i nomi per la fascia destra e chi è il terzino destro ideale per sostituire Cuadrado ...