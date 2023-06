Acquario di Roma | apertura speciale | ecco quando si potrà visitare

(Di sabato 17 giugno 2023)di, gli ultimi aggiornamenti L’didovrebbe aprire ufficialmente per Natale 2023, ma nei prossimi mesi ci sarà un’straordinaria. Situato sotto il laghetto dell’Eur (dal lato della fermata metro Eur Fermi), l’dirappresenterà un’attrazione davvero importante per la Capitale: sarà il primo parco tecnologicamente rilevante, luogo di sperimentazione scientifica e di accesso scientifico per i giovani ai temi del mare. Per questo motivo l’disarà unico nel suo genere e si differenzierà da tutti gli altri. Leggi ...

Cari, in amore torna il sereno e vi sentirete anche più compresi dal partner. Sul lavoro ... presso l'Hotel Plaza di. Per lui scattano le manette con l'accusa di associazione per ...Un progetto a cura di ANITA MOSCA, EMILIO MASSA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI, UNIVERSITÀ FEDERAL ... Spartacus e Betta Splendens: un pesce rosso e una combattente siamese che vivono in un. ...Un luna park vintage sarà allestito in piazza, dalle 15.30 fino alle 22, con diverse le ... ideata dalla Fondazionedi Genova

Acquario di Roma, il fantasma dell’Eur ora spera di essere salvato dagli inglesi Repubblica Roma

L’evento è organizzato da Cesv Lazio. Appuntamento il 16 giugno all’Acquario Romano. Sarà un’occasione di condivisione e riflessione che vedrà al tavolo di discussione rappresentanti e interlocutori p ...Il fondo Zetland Capital è in trattative per rilevare le quote della struttura ferma da quindici anni, per finire i lavori servono altri 10 milioni ...