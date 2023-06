Accuse sui mancati soccorsi L’Europa finisce nel mirino dell’Onu La strage del Peloponneso è un caso internazionale Amnesty | un’indagine indipendente sul naufragio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 giugno 2023) Che la direzione presa dall’Unione europea sia sbagliata lo sottolineano in molti, da anni, tra le associazioni, i cittadini e (poco) tra i partiti. Ora anche l’Agenziaper i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazioneper le migrazioni (Oim), chiedono un’azione urgente e decisa a seguito dell’ultima tragedia nel Mediterraneo, la più grave da diversi anni. Il numero di persone a bordo del barcone che si è capovolto il 14 giugno al largo della costa della Grecia non è ancora chiaro, secondo varie testimonianze si tratterebbe di un numero compreso tra le 400 e le 750 persone. Finora sono state salvate 104 persone e sono stati recuperati 78 corpi, ma sono ancora centinaia i dispersi, che molti danno ormai per morti. L’incidente è avvenuto la mattina del 13 giugno. Una vasta operazione di ricerca e soccorso è stata avviata dalla Guardia ...