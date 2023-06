Accordo Juve-Marsiglia per il ritorno di Milik | le ultime

(Di sabato 17 giugno 2023)ntus eavrebbero trovato l’per il trasferimento a titolo definitivo a Torino di Arkadiuszntus eavrebbero trovato l’per il trasferimento a titolo definitivo a Torino di Arkadiusz. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, le parti sarebbero ormai d’per il passaggio del polacco in bianconero per circa 7 milioni di euro, restano ancora da capire però le modalità di pagamento.

Accordo raggiunto, la Juve incassa subito 30 milioni CalcioMercato.it

In caso di una sua permanenza serviranno almeno due terzini destri e uno sinistro. Sulla fascia destra, Castagne ha superato tutti ed ha un accordo totale con la Juventus. Adesso bisogna trattare con ...Riguardo all’attualità in casa Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, calciatore rossonero tra il 1985 e il 1987, dopo una lunga trafila a livello ...