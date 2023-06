Accadde oggi | 17 giugno | almanacco del giorno

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1120 " Battaglia di Cutanda che vede la vittoria del Regno d'Aragona sugli Almoravidi ...È questo chea Enzo Tortora, a partire da quel 17 giugno 1983. Ed è quello che continua ad accadere ancora, come se quell'orrore giudiziario non avesse insegnato nulla, come se il fatto ...È questo chea Enzo Tortora, a partire da quel 17 giugno 1983. Ed è quello che continua ad accadere ancora, come se quell'orrore giudiziario non avesse insegnato nulla, come se il fatto ...

Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 17 giugno | Ecco l’Almanacco Info Cilento

TERAMO – Un bambino di 3 anni è stato dimenticato sullo scuolabus, bloccato dalla cintura del seggiolino e lasciato da solo per 8 ore: è quanto accaduto a Campli, in provincia di Teramo. Il piccolo è ...1811 – Parigi: apertura del Concilio nazionale francese, voluto da Napoleone in risposta all’opposizione di Pio VII. Per quanto il cardinale Fesch, arcivescovo di Lione, sentisse molto forti i legami ...