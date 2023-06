Abbonamenti Atalanta 2023-2024 | partenza col botto | 3 mila prelazioni

(Di sabato 17 giugno 2023) I numeri registrati dalla Campagnadell’per quanto concerne la stagione nerazzurraContinua a gonfie vele la Campagnadell’, sia nelle varie ricevitorie Vivaticket che online. Come riportato dal sito ufficiale, in piena prima fase di prelazione, si è toccata quota 3000 abbonati, con la consapevolezza che è solo l’inizio di una vera e propria invasione nerazzurra.

Alle ore 20 di venerdì 16 giugno, a 10 ore dal via, sono stati emessi circa tremila titoli d'ingresso. Fino alle ore 20 di giovedì 22 giugno potranno confermare posto e settore gli abbonati 2022 - ...Partenza con il botto per la campagnadell'in vista della stagione 2023/2024. La prima giornata di prelazione ha infatti visto il rinnovo immediato di 3000 tessere, con i tifosi della Dea che come sempre dimostrano ...Serie A 2023 - 2024 squadra per squadraBologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese ...

Abbonamenti Atalanta, già 3mila tessere vendute - Sport L'Eco di Bergamo

Con la FASE 1 si è aperta ufficialmente venerdì 16 giugno la campagna abbonamenti alla Serie A 2023-2024 dell’Atalanta. Alle 20 di della prima giornata sono stati sottoscritti circa 3mila tagliandi.Boom di abbonamenti alla prossima stagione dell’Atalanta alla chiusura della prima giornata della prima fase di prelazione per i tesserati di quella appena conclusa. Alle ore 20 di venerdì 16 giugno, ...