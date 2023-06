A Torino sfila il Pride | il coordinatore | Siamo più di 100mila

(Di sabato 17 giugno 2023) Sabato, altre nove città sono state attraversate dall'onda: Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Civitanova Marche, Parma, Treviso e Varese. Alla manifestazione per i diritti Lgbtq+ a ...

Sabato, altre nove città sono state attraversate dall'onda Pride: Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Civitanova Marche, Parma, Treviso e Varese. Alla manifestazione per i diritti Lgbtq+ a Torino. È partita dal quartiere Aurora la parata del Pride che conta, alla partenza, almeno 15mila persone. Numeri che stanno però aumentando mentre il corteo per le vie del quartiere.

