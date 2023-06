A Taranto il progetto Foresteria “Donato Marra” per i malati oncologici e le loro famiglie

(Di sabato 17 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Aè nata l’Associazione No Profit “Ali per Volare” per aiutare iricoverati presso l’Ospedale “Moscati” die le; l’iniziativa si deve all’amore e al coraggio di Stefania Terlizzi, mamma di, vittima di un Carcinoma Peritoneale a soli 21 anni. Prima iniziativa è una “Charity Dinner”, una cena benefica che si terrà, alle ore 20.30 di lunedì 19 giugno, presso il “Salina Hotel” di(info 3501681188); tra gli altri, accolti dalla presidente Stefania Terlizzi, hanno confermato la partecipazione il Prof. Salvatore Pisconti, Direttore di Oncologia dell’Ospedale “S.G. Moscati”, e il Dott. Alessandro Maggi, Ematologo, ...

...e coesione Altolà del sindaco di, Rinaldo Melucci, all'ipotesi che sfumi la possibilità di decarbonizzare la produzione di acciaio nell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, spostando il...Circa 2.500 dipendenti Ex Ilva dello stabilimento dipotranno contare sulla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Con un ... Ilsull'impianto di produzione del ...Circa 2.500 dipendenti Ex Ilva dello stabilimento dipotranno contare sulla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Con un ... Ila rischio Nel frattempo, tra i ...

IL PROGETTO "ATLETI IN CLASSE" DI TARANTO 25 Lo Jonio

Seanex Off 2023 - Un nuovo e entusiasmante progetto dedicato al calcio estivo Seanex Off 2023 - Un nuovo e entusiasmante progetto ...Taranto - Come lo sport può inficiare la dispersione scolastica Taranto - Come lo sport può inficiare la dispersione scolastica ...