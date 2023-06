A Tajani le redini di Forza Italia | “Non ci saranno liti” Il partito si compatta

(Di sabato 17 giugno 2023) È il giorno del cemento e dei mattoni. In cuiprova a riparare la propria casa e la propria comunità dopo il tornado poco, umano, sentimentale per la morte di Silvio Berlusconi. E prova sfidare, con la certezza della volontà di andare avanti, le incognite sul futuro. Rilanciare, dunque, subito. Per vincere sul destino avverso che ha portato via il leader e fondatore, dopo un precipitare improvviso delle sue condizioni di salute. L'occasione è una conferenza stampa, convocata nella sede nazionale del. Al centro del tavolo, Antonio, coordinatore, che potrebbe, dopo il consiglio nazionale, vestire il ruolo del reggente verso il Congresso. A lui spetta il compito di introdurre l'incontro con i giornalisti, dove il concetto chiave è continuità, innanzitutto nel simbolo: ...

Che ne sarò di Marta Fascina Sarà lei l'erede di Silvio Berlusconi e prenderà ledi Forza Italia La domanda in queste ore se la pongono in tanti. Soprattutto dopo la morte ...Antonio. ...Qualcuno dovrà prendere ledel partito, per proseguire o rivoluzionare la linea. Con ogni probabilità. Vedremo dopo cosa ...Antoniosarà il ' presidente reggente' di Forza Italia fino allo svolgimento del Congresso: con ci sono molti dubbi, infatti, su chi prenderà ledel partito per portarlo alle Europee del 2024. ...

Forza Italia è sotto shock. A Tajani le redini, almeno fino alle ... Agenzia askanews

“Non è facile parlare oggi, siamo profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader, che resterà sempre il nostro leader”, ha detto Tajani nella conferenza… Leggi ...Che ne sarò di Marta Fascina Sarà lei l'erede di Silvio Berlusconi e prenderà le redini di Forza Italia La domanda in queste ore se la pongono in tanti. Soprattutto dopo la morte… Leggi ...