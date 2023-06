A Roma torna il Tennis Europe | quest’anno evento di Category 2 Il direttore Dominici | “Pronti per un grande torneo”

(Di sabato 17 giugno 2023) IlAll Round Sport & Wellnessper la sua seconda edizione. Presentato presso la sala conferenze dell’All Time Relais & Sport Hotel, l’internazionale under 16 maschile e femminile andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo capitolino dall’8 al 16 luglio. Dopo il successo del primo anno, la manifestazione ha ottenuto l’upgrade a “2”, lo spettacolo sarà dunque assicurato dalla presenza di tanti prospetti italiani ed internazionali. Nel corso della presentazione sono intervenuti ildelMarco, Mattia Mingoli in rappresentanza della proprietà dell’All Round Sport & Wellness, il Consigliere del Comitato Regionale Lazio della FITP Alessandro Pertici, Luca Bononi in ...

La segretaria del Pd ha annunciato la sua partecipazione al corteo organizzato adal Giuseppe ... Retroscena: cosa sussurra Myrta Merlino agli amici, ora tutto... un anziano chedal bar o anche un adulto che esce di casa all'alba per andare al lavoro Se ... il caso diè noto. Segnali che vanno colti senza allarmismi e seguiti con attenzione'. Chiosa ...Il Movimento 5 Stelle oggiin piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della ... che si svolgerà del primo pomeriggio a. Lo hanno fatto sapere dal ...

Il Papa, via Gaenswein da Roma, torna in Germania Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Dieci minuti e più di applausi all' Opera di Roma per la Madama Butterfly di Eleonora Buratto. La grande prova del soprano, al debutto in Europa nel ruolo della protagonista de ...Il Movimento 5 Stelle oggi torna in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà, declinata in più forme. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...