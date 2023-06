A Navarria l' argento europeo con la spada

Leggi su agi

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Maraha vinto l'nellafemminile e la sua è la settima medaglia della scherma azzurra ai Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv 2023. Settima meraviglia, appunto, perché sette sono anche le volte che la Campionessa del mondo di Wuxi 2018 è salita in carriera sul podio agli Europei, con quella di oggi che diventa la seconda a livello individuale (le altre cinque nelle prove a squadre) dopo il bronzo dello scorso anno ad Antalya. Soltanto la francese Alexandra Louis Marie, in finale, ha frenato la corsa verso l'oro di Mara, che chiude comunque tra meritatissimi applausi al secondo posto della kermesse continentale. Per ora l'Italia è in testa al Medagliere, essendo salita ben 7 volte sul podio in due giorni, forte di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. La neo Campionessa ...