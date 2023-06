A Mediaset nessun contratto blindato Ilary Blasi disoccupata | indiscrezioni drastiche

(Di sabato 17 giugno 2023) Negli ultimi annista cercando di diminuire il più possibile la quota trash sui suoi canali. Sebbene gli ascolti di programmi come il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi siano sempre su buoni livelli, l'azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso da un po' di tempo di cambiare rotta. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà regolarmente in onda a settembre, ma con nuove regole d'ingaggio: si punta infatti a evitare tutte le polemiche che hanno caratterizzato la scorsa edizione. Per quanto riguarda l'Isola, gira voce che potrebbe non essere confermata. Di conseguenzasi ritroverebbe: questo perché anon si fanno più contratti “blindati”, ma soltanto se c'è un progetto valido. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi, che è stata lasciata andare dal ...

Sì, Silvio Berlusconi ha plasmato l'Italia comealtro: i suoi anni di governo sono stati ...nel suo passato come nelle barzellette di Berlusconi e nei balletti televisivi di. Che ne ......probabilmente non riceverà la giusta attenzione dapotrebbe essere proprio la Rodriguez, che dopo ben 15 anni di onorato servizio per l'emittente non sarebbe attualmente coinvolta in...posto di blocco per le strade. Chi l'ha rapita ha potuto portarla via dalla Sicilia, e forse anche dall'Italia'. Fu un caso che commosse l'Italia. Le foto di sua sorella erano su tutti i ...

Dazn, Mediaset presentano le offerte Il Manifesto

L’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha comunicato che erano arrivate offerte da Sky , Dazn e Mediaset , ma nessuna aveva raggiunto il minimo previsto dai pacchetti dei diritti TV che, complessivam ...Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da "Dagospia", la conduttrice Belén Rodríguez avrebbe deciso di allontanarsi da Mediaset rifiutando il rinnovo a "Tú sí que vales".