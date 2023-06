A Firenze la vita di Eli Russell Linnetz diventa un film

(Di sabato 17 giugno 2023) Eli, il designer special guest di questa stagione al Pitti Uomo di, affronta la sua prima sfilata personale come se fosse l’ultima: «Non vedo l’ora di smettere con la moda per girare un», mi racconta il designer di ERL la mattina prima dello show.è in piedi, circondato da rastrelliere di vestiti in una piccolo magazzino della città rinascimentale. Un'assistente si avvicina porgendogli un paio di jumbo skate sneakers – il primo modello originale di scarpe creato dal brand di Venice Beach – che ha strofinato nella sporcizia in strada.si rigira una scarpa impolverata tra le mani, la guarda attentamente: «Mi pare che sia troppo sporca», dice. «Mi piace che sembri usata in modo realistico». Sembra chestia ...

