A che ora la F1 stasera su TV8? Orario qualifiche in chiaro GP Canada 2023

(Di sabato 17 giugno 2023) Mancano ormai poche ore al via delle attesissimeper il Gran Premio del, valido come ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Montreal si preannuncia un sabato condizionato dal maltempo e da una probabile pioggia incessante, che rischia di stravolgere i valori in campo fornendo delle ulteriori variabili e agevolando l’inserimento di alcuni outsider nelle posizioni di vertice. Nonostante tutto il favorito d’obbligo per la pole position è sempre Max Verstappen, dominatore di questa prima parte del campionato e autore della miglior prestazione in qualifica anche nella passata stagione sul tracciato cittadino del Quebec proprio con condizioni meteo variabili. L’olandese della Red Bull dovrà però vedersela in primis con il compagno di squadra messicano Sergio Perez e con i piloti degli altri top ...

Siamosolo all'atto finale di una morte da tempo annunciata: non tanto e non solo per volontà politica ma per un suo oggettivo fallimento rispetto alle tante promessela sua nascita aveva ...L'avventura alla Fiorentina di Alberto Aquilani è stata piùpositiva, e adesso per l'ex centrocampista è arrivata l'di confrontarsi col calcioconta. Il classe 1984 approderà in Serie B a ...lo dico papale papale, sono sincero: non mi interessa delle polemiche e non ci posso fare ... " Io sono unovive di sentimenti e vive nella fiducia della professionalità del prossimo. Poi ...

Inps, tre anni fa Meloni gridava allo scandalo per lo stipendio di Tridico Il Fatto Quotidiano

L'annuncio della separazione Dean McDermott ha dato l'annuncio nelle ultime ore. Con un post su Instagram a corredo di due foto di famiglia, l'attore e conduttore televisivo canadese ha comunicato ai ...La prima settimana di Volleyball Nations League femminile aveva dipinto un quadro piuttosto complesso per l'Italia. Tre sconfitte nelle prime quattro partite, la sola vittoria contro la Thailandia rag ...