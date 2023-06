25 morti nell’attacco terroristico a una scuola in Uganda | chi sono i ribelli di Adf | l’ombra dell’Isis

(Di sabato 17 giugno 2023) Almeno 25 personemorte in un “attacco” deiAdf, contro unanell’occidentale, ha riferito il portavoce della polizia del Paese. “Finora 25 corpistati recuperati dallae trasferiti all’ospedale di Bwera”, ha detto Fred Enanga, riferendosi a una cittadina vicina al confine con la Repubblica democratica del Congo. Secondo i media locali, le vittime sarebbero studenti. Il portavoce della polizia Enanga ha detto che iislamisti delle Forze democratiche alleate (Adf), basati nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc), hanno attaccato unasecondaria vicino a Bwera dove “un dormitorio è stato bruciato e un negozio di alimentari saccheggiato. Nate in ...

