1000 Miglia Green - Vince una Tesla | seconda la nostra Polestar 2

(Di sabato 17 giugno 2023) Applausi per tutti, all'arrivo di Brescia della. Perché anche quest'anno, come ormai da diversi a questa parte, le auto elettriche che hanno partecipato alla versione eco della Freccia Rossa hanno dimostrato che si può. Che è possibile, cioè, girare gran parte d'Italia con vetture a batteria senza incontrare problemi; che è possibile completare più di 2 mila chilometri, raggiungendo le località più disparate, superando prove cronometrate e rispettando i tempi imposti dai controlli orari; che è possibile ricaricare le batterie alle colonnine rapide e raggiungere la destinazione senza difficoltà. Certo, ci vogliono preparazione e programmazione; ed è altrettanto certo che di colonnine ne serviranno molte, ma molte di più, quando le Bev circolanti non saranno più nell'ordine del paio di centinaia di ...