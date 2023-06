1000 Miglia Green - Vince una Tesla | seconda la nostra Polestar 2

Leggi su quattroruote

(Di sabato 17 giugno 2023) Applausi per tutti, all'arrivo di Brescia della. Perché anche quest'anno, come ormai da diversi a questa parte, le auto elettriche che hanno partecipato alla versione eco della Freccia Rossa hanno dimostrato che si può. Che è possibile, cioè, girare gran parte d'Italia con vetture a batteria; che è possibile completare più di 2 mila chilometri, raggiungendo le località più disparate, superando prove cronometrate e rispettando i tempi imposti dai controlli orari; che è possibile ricaricare le batterie alle colonnine rapide e raggiungere la destinazione. Non sempre senza qualche difficoltà, perché in alcuni casi le colonnine incontrate lungo il percorso non erano funzionanti oppure erano occupate abusivamente da veicoli termici, ma con tanta programmazione e una buona dose di flessibilità di fronte agli imprevisti si ...