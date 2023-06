(Di venerdì 16 giugno 2023) Nel corso di un’intervista rilasciata a Gq, l’ex ct del Real Madrid Zinedineha avuto modo di raccontaresul suoprofessionale. In molti infatti negli ultimi mesi si sono interrogati su quella che potrà essere la prossima panchina occupata dal francese dopo l’ultima esperienza con il Real Madrid.ha dichiarato di “seguire semplicemente l’istinto” quando si tratta di scelte professionali da portare a termine. È proprio così che è andata quando ha scelto di ritornare sulla panchina dei Galacticos dopo aver vinto, una scelta non facile: “Dopo la prima esperienza a Madrid avevamo vinto molto, ma avevo bisogno di una pausa. Dopo otto mesi, il presidente del club mi ha chiamato e sono tornato subito. Avrei potuto dire a me stesso: ‘Ho fatto ...

Zidane, nuove indiscrezioni sul suo futuro: “Voglio ancora vincere tutto” Il Fatto Quotidiano

