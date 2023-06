Youtubers uccidono bambino in un incidente con il Suv | l' epoca dei selfie della gleba

... vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo', ha ... Tanti soldi per dei ventenni, ma glili avevano da sponsor e visualizzazioni. Dove la ...... vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo', ha ... Tanti soldi per dei ventenni, ma glili avevano da sponsor e visualizzazioni. Dove la ...

Suv di youtuber travolge Smart e uccide Manuel, 5 anni - Ore 14 del ... YouTube

Dal racconto dei testimoni sul luogo dello scontro tra la Lamborghini e la Smart, avvenuto a 150 metri dall'asilo frequentato dal bimbo di 5 anni che è morto, emergono particolari agghiaccianti ...Resistere cinquanta ore in auto. A bordo di una Lamborghini. Guidando ad alta velocità. Filmando tutto. Per poi postare, sui social. Quattro uomini sui vent’anni hanno spezzato così la vita di una fam ...