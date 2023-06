Youtuber | influencer e altri “mostri” | alla radice della discutibile “mancanza di valori”

(Di venerdì 16 giugno 2023) I fatti: quattro tipi (maggiorenni) appartenenti a un collettivo dichiamato TheBorderline hanno deciso di fare una cosa stupida tipo prendere a noleggio una auto Lamborghini costosa e stare in giro 50 ore per Roma. Hanno impattato nella zona di Casal Palocco su un’altra auto, una Smart Forfour, causando la morte di un bambino di appena cinque anni. Un dramma che meriterebbe una preghiera, del silenzio, conforto umanofamiglia colpita dal tragico lutto. Però c’è l’aggravante, quella che scatena il tribunale mediatico: la stupidaggine è stata fatta per essere poi pubblicata su YouTube. Apriti cielo. Ci sarebbe tanto da dire, ma davvero tanto. Su come è cambiato il mondo dell’intrattenimento, su come passano il tempo i nostri ragazzi mentre noi eravamo imbambolati davanti alle TV commerciali a guardare pubblicità senza diritto di ...

Ecco alcuni commenti raccolti dal web : "Oggi tuttied! Il concetto di base è la mancanza di elementi di istruzione e background culturale; essi vivono tutto veloce, subito, per ..."Vorrei lanciare un appello a tutti gliaffinché la morte di mio nipote non sia avvenuta invano e non si ripetano più queste ... glia bordo della Lamborghini che ha ucciso il ...Sono battesimi che non indicano nulla. Sulla rete si fanno conoscere come The Borderline. Quello che conta per loro è il numero, più di mezzo milione di follower. Si considerano ...

Incidente Roma, il 20enne alla guida del Suv è risultato positivo ai cannabinoidi Sky Tg24

Si sposano martedì 20 giugno a Roma nella stessa chiesa di Totti e della Blasi Si scambieranno le promesse d’amore martedì 20 giugno a Roma, ma intanto si godono qualche giorno “pre-luna di miele” a B ...Appuntamento con il prof-influencer Vincenzo Schettini, mercoledì 28 giugno, a Brescia. L’iniziativa è promossa nell’ambito dell’ “OltreculturaFest / Storie di talento nella capitale della Cultura 202 ...