WTA ‘s-Hertogenbosch 2023 | risultati 16 giugno | in semifinale Ekaterina Alexandrova e Veronika Kudermetova

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si sono disputati tutti oggi i quattro incontri in programma per i quarti di finale del torneo WTA 250 di ‘s-, nei Paesi Bassi, ovvero il Libema Opendi tennis, nel quale non ci sono più azzurre in gara. La russa, testa di serie numero 1, liquida la wild card elvetica Celine Naef con lo score di 6-3 6-2 e domani affronterà nel penultimo atto la slovacca Viktória Hruncáková, che oggi piega la statunitense Ashlyn Krueger con un duplice 6-4. La russa, numero 4 del tabellone, elimina la qualificata statunitense Emina Bektas, anch’ella battuta con un duplice 6-4, e domani sfiderà inla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (numero 7), che approfitta del ritiro della russa Liudmila Samsonova (2), giunto sul ...

SETTIMANA 16 TORNEO VINCITORE/VINCITRICE FINALISTA PUNTEGGIO Atp 's-Hertogenbosch Atp Stoccarda Nottingham 's-Hertogenbosch Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di sabato 17 giugno del torneo combined di 's-Hertogenbosch 2023. E' il momento delle semifinali sull'erba olandese, dove sono rimasti solamente in otto a contendersi i due trofei. Non c'è purtroppo Jannik Sinner, sconfitto ai quarti. 'S-HERTOGENBOSCH: ALEXANDROVA NON SI FERMA Questa settimana si gioca anche il Libema Open, WTA 250 in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, che si disputa insieme all'omologo torneo maschile

