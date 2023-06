WTA Nottingham 2023 | risultati 16 giugno | tre britanniche in semifinale | avanti anche Cornet

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si allinea il tabellone del WTA dialle semifinali: oggi si sono svolti i match dei quarti di finale del torneo inglese che vede ancora la presenza di tre giocatrici di casa. Al Rothesay Open, evento che si disputa sull’erba britannica, non ci sono state grosse sorprese nella giornata odierna. Nessuna testa di serie è rimasta in tabellone e a spiccare maggiormente è il ritorno in unaWTA di Alizé. La francese, che si è disimpegnata bene nelle ultime stagioni sull’erba, conquista la primadella stagione e batte con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 la statunitense Elizabeth Mandlik nonostante qualche tremolio nel finale di match. Transalpina che affronterà Jodie Burrage: la britannica è alla primadella carriera in un WTA. La 24enne, numero 131 del mondo, ha ...