William e Kate | ecco il curioso metodo con cui scelsero il nome del primogenito George

(Di venerdì 16 giugno 2023) Come racconta il Time, i principi del Galles, non riuscendo a decidersi sulda dare al futuro re, ebbero l'idea di farsi aiutare da Lupo, l'adorato cane di famiglia morto nel 2020

Il principeMiddleton vivono nel cottage nella tenuta di Windsor con i figli George, Charlotte e Louis da quando si sono trasferiti meno di un anno fa da Anmer Hall nel Norfolk. Secondo i piani di ...LA DECISIONE - Il fatto è ched'Inghilterra eMiddleton hanno deciso di dormire in due letti (e stanze) separate. C'è chi dice che sia solo l'inizio di una crisi tra i due. O meglio, che sia un nuovo indizio di quanto ...d'Inghilterra preferisce la zia Sophie del Wessex alla moglieMiddleton - guarda LA VISITA CON GAFFE - In realtà,Middleton era impegnata in un altro appuntamento ufficiale. Eccola, ...

William e Kate, la casa è troppo piccola, ma si sono rassegnati a viverci TGCOM

A sorpresa, la principessa di Galles ha indossato un abito a motivo leopardo per un impegno ufficiale. Una scelta insolita per lei, ma che Lady Diana avrebbe caldamente approvato ...La duchessa Sophie, 58 anni, ha accompagnato suo nipote, il principe William, 40 anni, a un evento a Londra. I due monarchi si vedono raramente insieme ...