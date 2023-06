(Di venerdì 16 giugno 2023) Sono la piemontesee il bergamascoi due atleti che, nella mattinata di domenica 11 in una sparata verso il cielo durata per entrambi meno di un’ora, hanno siglato il nuovo tempo da battere.(atleta Scott e seconda classificata nella 24k di ieri), partita da Piazzale degli Alberghi a Foppolo, è arrivata sulla cima delin 57 minuti e 59 secondi, mentreè riuscito a stoppare il crono a 42 minuti e 50 secondi. Il percorso, per chi volesse tentare di siglare il nuovo record sarà presto caricato sul sito di Fly-Up Sport nella sezione dedicata al Trail del Centenario ed è quello più breve possibile. Con partenza ai piedi della Pista Quarta Baita e passaggio dal rifugio Montebello, si inerpica dritto ...

William Boffelli e Giulia Saggin, FKT sul Corno Stella 4Actionsport

Helene Papetti e Luca Curti si impongono nello versione short trail dell'evento di Foppolo, in Alta Val Brembana ...Grandissimo successo per il Trail del Centenario by Lovato Electric con oltre 500 atleti al via sulle due distanze ...