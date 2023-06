WhatsApp | arriva la novità tanto attesa | questa cambia tutto

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 giugno 2023) A breve, gli utenti dipotrebbero accogliere una funzioneda tempo:è pronta are la piattaforma.è pronta ad essere completamente rivoluzionata grazie all’introduzione di funzioni che risultavano richiestissime da tutti gli utenti. Come in questo caso in cui unapare pronta a segnare un netto confine con il passato. L’ultimarivoluziona l’app – Adobe Stock – CheNews.itTra le funzioni già implementate e quelle in fase beta, il lavoro degli sviluppatori della piattaforma è davvero molto intenso. Il team di Meta, infatti, vuole far si che gli utenti dinon abbiano modo di emigrare verso piattaforme che hanno conquistato sempre più spazio di ...