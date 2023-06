West Ham | UFFICIALE | Lanzini dice addio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) IlHam ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto di Manuel. L’argentino ora sarà libero di firmare con un altro club IlHam ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto di Manuel. IL COMUNICATO – IlHam United può confermare che Manuellascerà il club alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno. Il centrocampista argentino si è unito agli Hammers, inizialmente in prestito, dall’Al Jazira degli Emirati Arabi Uniti nell’estate del 2015, rendendo il trasferimento definitivo l’anno successivo. Nelle sue otto stagioni in Claret e Blue,ha collezionato 226 presenze in tutte le competizioni e segnato 32 gol, vincendo due volte il premio Goal of the Season per club, per il suo indimenticabile ...