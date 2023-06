Wes Anderson ha già scritto il suo prossimo film e sarà molto diverso rispetto al passato

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il regista Wesha svelato i primi dettagli del suo, le cui riprese potrebbero iniziare in autunno. Wesha svelato di essere già a buon punto sullo sviluppo del suodopo Asteroid City. Ilmaker sembra infatti intenzionato a tornare presto sul set, già tra qualche mese. La sceneggiatura è già pronta Rispondendo alle domande di Cinema Teaser, Wesha spiegato: "Ho finito di scrivere un nuovo, proprio prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori". Il regista ha sottolineato: "Se tutto andrà bene lo gireremo in autunno. Questa volta ho tre protagonisti nel, nessun altro. Alcuni personaggi secondari, ma la parte principale della storia si concentra su ...

Joe Russo critica la Disney: "Scarlett Johansson è stata trattata in modo sbagliato" Attualmente, Scarlett Johansson sta promuovendo Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in cui è tra i protagonisti. Presentato in anteprima al Festival di Cannes, Asteroid City è l'ultima fatica cinematografica di Wes Anderson. Negli anni il regista ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo dimostrando al pubblico di avere una voce distintiva, di ritorno anche in Asteroid City. Ambientato nel 1955 nell'America del deserto.

Wes Anderson, parlando del suo nuovo progetto in uscita su Netflix, è andato a toccare un punto piuttosto delicato del mondo dello streaming. In una lunga intervista, il regista e sceneggiatore di Asteroid City getta luce su tutti i riferimenti culturali nel film.