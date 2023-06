Wall Street apre in rialzo | Dj +0 | 27% | Nasdaq +0 | 44%

Partenza positiva per la borsa didove si mette in evidenza il titolo di Virgin Galactic dopo l'annuncio del suo primo volo spaziale commerciale suborbitale, che avverrà tra il 27 e il 30 giugno. Sullo sfondo resta il ...... c'è stata in Europa una leggera flessione a caldo: Piazza Affari il 15 giugno ha chiuso a - 0,28%, in linea con gli altri listini europei,ha terminato la seduta in rialzo trascinando ...apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,27% a 34.522,32 punti, il Nasdaq avanza dello 0,44% a 13.843,30 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,44% a 4.445,78 punti. . ...

Wall Street, le banche quotate tagliano più di 11mila posti di lavoro Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 giu - Apertura in rialzo a Wall Street, dove gli indici si avviano verso una settimana decisamente positiva, nonostante l'intenzione di Fed e Bce di ...Wall Street apre la seduta in rialzo. Il Dow Jones sale dello 0,3%, l’S&P 500 dello 0,2% e il Nasdaq dello 0,1%. Gli investitori continuano a interrogarsi sulle mosse della Fed, che mercoledì 14 ...